تعرف على أكثر الدول ازدحاما في العالم لعام 2018

احتلت إسطنبول المرتبة الثانية في أكثر المدن إزدحامًا بين المدن الأوروبية، ففي دراسة لشركة "توم توم" البريطانية والتي شملت 403 مدينة ضمن 53 بلدًا حول العالم، أكدت أن العاصمة الروسية موسكو أكثر الدول الأوروبية إزدحامًا لعام 2018، بحسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد.

وأشار التقرير إلى أن مدينة إسطنبول التركية ثاني أكثر المدن ازدحاما خاصة وأنه يقطنها خمسة عشر مليون نسمة، إضافة لملايين السياح الذي يتوافدون عليها سنويا، كما يتجاوز عدد السيارات بها أكثر من أربعة ملايين سيارة.

وأوضح التقرير أن سائقي إسطنبول يقضون 53% وقتًا أطول في الاختناقات المورورية، كما يقضى سائقي موسكو نحو 56% وقتًا أطول للسبب ذاته، حيث يسكن مدينة إسطنبول مايقرب من 15 مليون مواطن، هذا بالاضافة إلى ملايين السائحين الذين بتوافدون عليها طيلة العام.

وأفاد التقرير بأن عدد العجلات الموجودة بالمدينة تجاوز حاجز 4 ملايين سيارة، حيث لجأت بلدية إسطنبول إلى النقل المائي مستغلة مضائق المدينة لتخفيف حدة الإزدحام.