رابطة مسلمين في أمريكا تتصدق بـ6000 دولار لإنقاذ طفل مسيحي من السرطان

«من أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا».. تحت هذه القاعدة القرآنية الذهبية تجمّع أعضاء مسجد مركز أبو بكر الصديق الإسلامي، في مقاطعة فاريبولت، الواقعة في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء مسجد فاريبو حول أسرة مسيحية تعيش فاجعة في ابنائها لا يمكن تصورها.

فبحسب موقع (FOX 9) الأمريكي، تشكلت رابطة مكونة من أعضاء المسجدين والمسلمين المتصدقين لمساعدة أسرة مسيحية يعاني ابنها من السرطان، ضاربين بعرض الحائط الاختلافات الثقافية والدينية، ليتمكنوا في غضون ساعة بعد صلاة الجمعة من جمع ما يقرب من 6000 دولار أمريكي لتغطية تكاليف علاج الطفل «كزافييه» البالغ من العمر 10 سنوات فقط.

البطل الحقيقي في هذه القصة هو المسلم بشير عمر، الذي قرر جمع صدقات المسلمين في شهر رمضان لإنقاذ ابن صديقه المسيحي نيت هويلز، من وحش سرطان «المايوساركوما»، وهو ورم عضلي خبيث انتشر في رئتي الطفل وخضع بسببه حتى الآن لجلستين من العلاج الكيميائي.

وقرر بشير أن يساعد صديقه هويلز بعد أن فقد ابنه الأصغر كيسير، الذي كان يبلغ من العمر 3 سنوات، في ديسمبر الماضي بسبب مضاعفات الاختناق، بينما كان يدعم ابنه الأكبر لمحاربة السرطان.

يقول عمر: "نحن المسلمون هنا لنظهر للناس أننا مستعدون للمساهمة والمساعدة في مجتمعنا فأنا مسلم وصديقي مسيحي وما زلنا نعيش معًا في مجتمع واحد وندعم بعضنا البعض وكل المسلمين عندما سمعوا قصته بدأوا بالتبرع له بالمال".

وقال هاويلز: "نحن مندهشون من كرم المسلمين، لقد كان عملهم رائعًا حقًا ونعتز به"، وفي الختام يقول الصديقان إن هذه التجربة توضح ما يمكن أن تفعله الرحمة للجميع بين المجتمع.