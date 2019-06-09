تضامن الفيوم: تقديم مساعدات شهرية و«تكافل وكرامة» لـ46 ألف مستفيد

أصدرت مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم بيانا أكدت فيه أن إدارة التضامن الإجتماعي قامت بتقديم مساعدات شهرية لعدد 34 ألفا و733 حالة لفئات الضمان «أرملة، أسرة مسجون، أبناء مطلقة، البنت البالغة 50 عاما، المعاق، الشيخ، العجز، المطلقه، الهجر، اليتيم»، وعدد 12 ألفا 435 مساعدات تكافل وكرامة.

وأوضح البيان أن المديرية كما قامت بتسجيل 161 استمارة حتى نهتي. مايو الماضي على برنامج (منظومة معلومات القوى الوظيفية).

وأضاف أن إدارة التخطيط الاجتماعي قامت بتشغيل مبنى الدفاع الاجتماعي والحماية المدنية التابع لمبنى المديرية إلى بنك الاستثمار والشئون الإدارية وإدارة الدفاع، كما بلغ عدد الجمعيات الأهلية المشهرة 1751جمعية وعدد الجمعيات التعاونية المشهرة 28 جمعية.

يأتى ذلك، في إطار حرص اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على تقديم وتوفير الخدمات والمساعدات للمواطنين، وتحت إشراف الأستاذة إيمان زكي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.