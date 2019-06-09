رئيس الجابون يطلب من رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الجديدة

طلب رئيس الجابون علي بونجو من رئيس الوزراء جوليان بيكالي تشكيل حكومة جديدة، وقال في خطاب متلفز اليوم السبت إن الحكومة الجديدة ستقلل من عدد الحقائب الوزارية وتضم "رجالا ونساء يعملون من أجل تحقيق أفضل مصلحة للبلاد ".

وتعهد يونجو أيضا بمواجهة الفساد وتكثيف الإصلاحات التي بدأت عام 2018 فيما يتعلق بـ "الدولة والمالية العامة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "من المهم أن تضع أمتنا حدا للفساد الذي يعصف بمؤسساتنا مرة واحدة وإلى الأبد".

وكان الخطاب المتلفز اليوم ظهورا علنيا نادرا لبونجو ، الذي تعرض لمشكلة صحية أثناء حضوره قمة حول الاستثمار في السعودية في أكتوبر من العام الماضي، وأمضى شهورا يتعافى في المغرب قبل أن يعود إلى الجابون في 23 مارس.