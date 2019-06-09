ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب سياحي بنهر الدانوب إلى 20 شخصا

أعلنت الشرطة المجرية -اليوم الأحد- ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق قارب سياحي بنهر الدانوب نهاية الشهر الماضي إلى 20 شخصا.

وذكرت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أنه تم انتشال جثة سائحة كورية جنوبية بمدينة "سززهالموباتا" على بعد 29 كيلومترا من مكان الحادث، فيما لا يزال البحث جاريا عن سبع جثث أخرى لسائحين من كوريا الجنوبية إلى جانب قائد المركب.

وكان القارب السياحي قد اصطدم بعبارة ضخمة بنهر الدانوب بالعاصمة بودابست في 29 من مايو الماضي ، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال حطام القارب السياحي، وتم إنقاذ 7 من ركاب القارب الذي كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا علاوة على اثنين من أفراد الطاقم عندما اصطدم بالعبارة.