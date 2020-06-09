 التمرين من أجل إلقاء نظرة.. فتح برج إيفل في 25 يونيو بدون مصاعد - بوابة الشروق
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التمرين من أجل إلقاء نظرة.. فتح برج إيفل في 25 يونيو بدون مصاعد

باريس - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 10:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 10:36 م

قررت إدارة برج إيفل في باريس فتح البرج يوم 25 يونيو بعد إغلاقه في منتصف مارس كجزء من القيود التي فرضتها فرنسا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولكن أولئك الذين يأملون في الحصول على رؤية رائعة لمدينة النور يجب أن يستحقوها، حيث لن يتم إعادة فتح مصاعد البرج في الوقت الحالي، لأسباب صحية.

وبدلا من ذلك، سيتمكن الزوار من صعود الدرج حتى الطابق الثاني، على ارتفاع 115 مترا فوق سطح الأرض- أي صعود ما مجموعه 674 درجة.

ورغم صعوبة صعود البرج، سيطلب أيضا من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا ارتداء كمامات.

وقالت إدارة البرج إنها تأمل في إعادة فتح المصاعد إلى الطابق الثاني بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.


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