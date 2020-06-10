نقابة الصحفيين في اليمن تستنكر رفض السلطات الإفراج عن الصحفيين المسجونين

استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، رفض السلطات إطلاق سراح الصحفيين المسجونين في البلاد، و"عدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة بالإفراج عن الصحفيين، خصوصاً مع تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد بشكل مخيف".
وقالت النقابة في بيان لها، تزامنا مع يوم الصحافة اليمنية :"يحتفل اليمنيون اليوم في ظل وضع شديد الخطورة والصعوبة يعيشه الصحفيون في اليمن في معيشتهم المتدهورة، والوضع المزري لحرية الرأي والتعبير منذ 6 سنوات".
وأضافت :" في مثل هذه الأوضاع العصيبة نشعر بأسى كبير أن تأتي هذه المناسبة وهناك 16 صحفيا يعانون الويلات في السجون، بعضهم صدرت بحقهم أحكام سياسية ظالمة بالإعدام من قبل جماعة الحوثي بصنعاء، وآخرون لايزالون معتقلين رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وترفض الجماعة تنفيذها".
وتابعت: "لا يزال زميلان لنا قابعين في سجن الحكومة في مأرب وحضرموت (شرقي البلاد) وآخر مغيباً من قبل تنظيم القاعدة في حضرموت منذ العام 2015".
ودعت النقابة إلى "إطلاق سراح كافة الصحفيين وإيقاف سياسات العداء المستمرة ضدهم وضد العاملين في مجال الإعلام".