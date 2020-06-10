نقابة الصحفيين في اليمن تستنكر رفض السلطات الإفراج عن الصحفيين المسجونين

استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، رفض السلطات إطلاق سراح الصحفيين المسجونين في البلاد، و"عدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة بالإفراج عن الصحفيين، خصوصاً مع تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد بشكل مخيف".

وقالت النقابة في بيان لها، تزامنا مع يوم الصحافة اليمنية :"يحتفل اليمنيون اليوم في ظل وضع شديد الخطورة والصعوبة يعيشه الصحفيون في اليمن في معيشتهم المتدهورة، والوضع المزري لحرية الرأي والتعبير منذ 6 سنوات".

وأضافت :" في مثل هذه الأوضاع العصيبة نشعر بأسى كبير أن تأتي هذه المناسبة وهناك 16 صحفيا يعانون الويلات في السجون، بعضهم صدرت بحقهم أحكام سياسية ظالمة بالإعدام من قبل جماعة الحوثي بصنعاء، وآخرون لايزالون معتقلين رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وترفض الجماعة تنفيذها".

وتابعت: "لا يزال زميلان لنا قابعين في سجن الحكومة في مأرب وحضرموت (شرقي البلاد) وآخر مغيباً من قبل تنظيم القاعدة في حضرموت منذ العام 2015".

ودعت النقابة إلى "إطلاق سراح كافة الصحفيين وإيقاف سياسات العداء المستمرة ضدهم وضد العاملين في مجال الإعلام".