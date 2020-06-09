قالت إيمان رمضان، أخت الفنان محمد رمضان، إنها لم تتابع الأخبار المتداولة بشأنها بعد انتهاء حفل زفافها، معقبة على تعرضها للتنمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «مش شايفة غير نعم ربنا علينا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أن الإنسان هو من يختار رؤيته للجيد أو السيئ فيمن حوله، مؤكدة أنها لا تلتفت لتعليقات الناس السلبية طالما تضع هدفها أمامها وتحدد خطواتها.

وأشارت إلى أن زوجها كان داعمًا لها خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن المصريين يمتازون بالذوق والأخلاق والكلمة الطبية، وفقًا للشعائر الدينية المختلفة.

ولفتت شقيقة الفنان محمد رمضان إلى أنها متأكدة من وجود شيء خاطئ بعد هجوم بعض الأشخاص على شكلها، مستشهدة بقول النبي محمد: «فلتقل خيرًا أو لتصمت».

وتوجهت بالشكر لكل الناس الذين كتبوا كلامًا حلوًا رفع من معنوياتها، لافتة إلى أن ما تعرضت له خير، فضلًا عن أنها لا تفكر إلا في حياتها أو عملها في نهاية المطاف.

وتعرضت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، إلى تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شكلها والطريقة التي ظهرت بها خلال حفل زفافها، الأحد ما قبل الماضي.