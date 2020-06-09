كوريا الجنوبية: الشطر الشمالي لم يرد على اتصال هاتفي عسكري من الجنوب

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الشطر الشمالي لم يرد على اتصال هاتفي دوري عبر خط الاتصال العسكري من الجنوب صباح اليوم.

كما لم ترد كوريا الشمالية على اتصال هاتفي من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن بين السفن العسكرية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي مرتين يوميا في 9 صباحا، والرابعة عصرا بالتوقيت المحلي للبلاد.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من اليوم، قطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من منتصف نهار اليوم؛ احتجاجا على تعامل الجنوب مع حملة إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود إليها.

وأفادت كوريا الشمالية بأن هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة بعد اتخاذ قرار إغلاق جميع قنوات الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صباح اليوم.

وفي اليوم السابق، كانت خطوط الاتصال العسكري بين الكوريتين تعمل بشكل طبيعي على الرغم من أن الشمال لم يرد على اتصال هاتفي من الجنوب عبر مكتب الاتصال المشترك.

يشار إلى أن خطوط الاتصال العسكري أعيدت في عام 2018 تماشيا مع القمة التاريخية التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.