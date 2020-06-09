المحكمة الدستورية الألمانية تبت في دعوى «حزب البديل» ضد زيهوفر

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من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية حكمها، اليوم الثلاثاء، في دعوى رفعها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، ضد وزير الداخلية هورست زيهوفر.

وتتعلق الدعوى بمقابلة صحفية أجريت معه في سبتمبر 2018. وقال زيهوفر خلال المقابلة إن سلوك المجموعة البرلمانية لحزب البديل تجاه الرئيس الألماني، ضمن أمور أخرى، "يدمر الدولة".

وظل نص المقابلة منشورا على موقع وزارة الداخلية أيضا لنحو أسبوعين.

ويتهم الحزب زيهوفر باستخدام موارد الدولة بشكل غير قانوني لنشر بيان حزبي سياسي.

وكان الحزب قد نجح في مقاضاة وزيرة التعليم آنذاك، يوهانا فانكا، في قضية مماثلة.