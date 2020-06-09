محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرستي منوف وعبدالواحد القارح للتعليم الأساسي

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، توسعات مدرسة منوف للتعليم الأساسي بتكلفة تقديرية 3,5 مليون جنيه، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

وتفقد المحافظ أعمال توسعات الجناح الجديد بالمدرسة كما تفقد بعض الفصول الدراسية للمراحل المختلفة، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مدرسة عبدالواحد القارح للتعليم الأساسي "تبرع" بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه على مساحة 4 أفدنة بإجمالي 33 فصلا، ومن المقرر إنشاء مجمع للمدارس يضم مدرسة رسمية للغات ومدرسة ياباني وأخرى للتعليم الأساسي لخدمة أبناء مركز ومدينة منوف.

وأكد محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة حفاظا على الصالح العام.