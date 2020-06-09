 ليفركوزن يقسو على ساربروكن بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا - بوابة الشروق
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ليفركوزن يقسو على ساربروكن بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 11:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 11:05 م

تأهل فريق باير ليفركوزن إلى المباراة النهائية ببطولة كأس ألمانيا عقب فوزه على ساربروكن، الناشط بالدرجة الرابعة، 3 / صفر خلال مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وسجل أهداف ليفركوزن موسى ديابي ولوكاس نيكولاس أولاريو وكريم بلعربي في الدقائق 11 و19 و58.

وكان ساربروكن قد انتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بعد انتصار ماراثوني حسم بضربات الجزاء الترجيحية أمام فورتونا دوسلدورف في دور الثمانية، فيما تغلب باير ليفركوزن على يونيون برلين 3 / 1.

ويلتقي بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت غدا الأربعاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتقام المباراة النهائية يوم 4 يوليو في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.


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