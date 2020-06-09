ضبط 10 مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة بمحكمة الإسكندرية

تمكن طاقم تأمين مجمع محاكم الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط 10 أشخاص؛ لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية الواقية من انتشار فيروس كرونا المستجد "كوفيد-19" وذلك أثناء ترددهم على المحكمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فقد جاء ذلك برئاسة المقدم أحمد المصري، رئيس مباحث مجمع محاكم الإسكندرية، وجهود النقيب أحمد فرويلة، معاون المباحث، خلال استيقافهم للتأكد من مدى إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء، قرر ضرورة اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، والمحال التجارية، والمنشآت الحكومية والخاصة، والبنوك، وجميع وسائل النقل الجماعية، بإرتداء الكمامات الواقية.