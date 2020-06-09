مشيدا بدورهم الوطني لمواجهة فيروس كورونا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع مديري وممثلي عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق للتصدي لجائحة كورونا من خلال المشاركة والمساندة بالتنسيق بين جميع أطراف المنظومة الصحية بالمحافظة من المستشفيات الخاصة ومستشفيات وزارة الصحة لتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، ومديري وممثلي مستشفيات ( الصفوة - الراعي الصالح - أبو السعود - المنيا الوطني - دار الهلال - مصر المحبة)

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قال المحافظ خلال لقاءه بمسئولي المستشفيات الخاصة إن هذا الوقت الصعب يحتاج من الجميع تضافر الجهود، والوقوف صفاً واحدا، وخاصة في ظل تكامل الأدوار لجميع مؤسسات الدولة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والدور المهم الذي يقوم به الأطباء وما يبذلونه من تضحيات، وهو ما يضعنا جميعاً أمام مسئولية للتكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهالينا، وتخطي تلك الأزمة.

وأشاد المحافظ بدورهم الوطني واستجابتهم السريعة للتعاون ودعم الوطن في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن المساهمة المجتمعية، لخدمة أهالينا المرضي من أبناء المحافظة، ومجابهة التداعيات الناجمة عن الأزمة، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في المسؤولية المجتمعية والوعي والانتماء الوطني لأبناء المحافظة، وأنهم نموذجا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية.