السلطات الإسرائيليبة تهدم منزلا لفلسطيني في سلوان بالقدس

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أفاد مسؤول فلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية هدمت اليوم الثلاثاء منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس بحجة عدم الترخيص.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه قوله إن جرافة تابعة لبلدية "الاحتلال" الإسرائيلي في القدس، هدمت منزلا في حي سويح/رأس العامود، مقام منذ ست سنوات، تعود ملكيته لمواطنة فلسطينية تعول ثمانية أطفال.

وأوضح أن العائلة كانت تلقت أمرا بالهدم قبل ستة أشهر تقريبا، ولم تستطع توكيل محام أو مهندس بسبب ظروفها الصعبة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي بفتح تحقيق شامل في عمليات هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية.

وأشارت إلى "التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم واخلائها بالقوة لصالح الاستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال".

وأظهر تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أصدرته في يناير الماضي أن إسرائيل نفذت عام 2019 نحو 686 عملية هدم لمنشآت فلسطينية غالبيتها في محافظات القدس والخليل وبيت لحم.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنودا إسرايليين داهموا منازل الثلاثة وعبثوا بمحتوياتها.