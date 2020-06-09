قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أسعار الغاز الطبيعي ستزداد، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تعلن الأسعار الجديدة التي يتم التعامل بها على كل الاستهلاكات، خلال فترات متفاوتة.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدولة ستلغي الزيادة، موضحًا أنه هناك توجيهات بتثبيت سعر الاستهلاك البالغ ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للغاز الطبيعي، بدلًا من السعر الجديد بالنسبة للاستهلاكات البالغ 3.25 دولار.

وأوضح أن التخفيض أو المد بدلًا من عامين إلى خمس سنوات، سيحمل الموازنة العامة للدولة 26 مليارًا و600 جنيه، قائلًا إن خفض عشرة قروش الصناعة وتثبيتها على مدار خمس سنوات، يُحمَّل الموازنة 22 مليار جنيه دعم للصناعة.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم، عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020 ــ 2021، بنسبة ١٩.١٪ مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ ٢٣٪ مما يعنى انخفاض يقدر بنسبة ٤٪، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل (فاتورة أغسطس).