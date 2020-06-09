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الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 4:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 4:36 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 273حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 33140 حالات.

ولفت إلى أن 173 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 920 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 22162 .

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