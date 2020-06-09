قال الإعلامي حسام حداد، والذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، إن الأعراض التي يعانيها لمرض كورونا تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة، معقبًا: «أخدت مقلب حرامية في الأول»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه اعتقد بأنه بدأ في التعافي من الفيروس مبكرًا بعدما اختفت السخونة والكحة بعد ثلاثة أيام من الإصابة، مؤكدًا: «الفيروس ليس سهلًا».

وأشار إلى ظهور أعراض من ضيق النفس، وفقدان حاسة التذوق والشم نهائيًا، بعد مرور ثلاثة أيام من الإصابة، متابعًا أنه تواصل مع الأطباء داخل وخارج مصر والذين أكدوا له أن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

وأعلن الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، يوم الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «مساء الخير، يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت إيجابية، الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ باطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا».