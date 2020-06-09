البابا تواضروس: بنود «إعلان القاهرة» قوية ونأمل في إتمام المبادرة

أبدى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعجابه بمبادرة «إعلان القاهرة»، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي؛ لحل الأزمة الليبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الاثنين، أن بنود إعلان القاهرة قوية ولقيت تجاوبًا من عدة دول، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات عديدة في حدودها من عدة جهات.

وتابع: «واثق أن الله يعمل وأن القائد المستنير المايسترو مع المسئولين في كل المجالات يعملون بإخلاص وأمانة لحل كل الأمور، وواثق تمامًا أن مصر كل سنة ستكون أفضل من السنة السابقة»، معربًا عن أمنياته بإتمام مبادرة «إعلان القاهرة».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت الماضي، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأعلن السيسي مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.