القطاع الخاص: المستشفيات هتضغط نفسها قدر الإمكان في تكاليف علاج كورونا

قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، إن القطاع الطبي الخاص ينسق باستمرار مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل علاج مرضى «كوفيد- 19»، منوهًا بأن علاج كورونا في المستشفيات الخاصة لابد من أن يوافر له اشتراطات الجودة ومكافحة العدوى، والتفاهم بين المستشفيات الكبرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، أن أسعار المستشفيات الخاصة ستكون مقبولة خلال الأيام المقبلة، متابعًا: «المستشفيات الخاصة هتضغط نفسها قدر الإمكان في تكاليف علاج كورونا»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن أرباح المستشفيات الخاصة لا تتجاوز من 8 لـ 12% ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم، لافتًا إلى أن تكلفة الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفيات الخاصة عالية جدًا، نظرًا لكفاءتها.

وأوضح أن تكلفة علاج فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الخاصة تختلف حسب درجة خطورة الحالة، مضيفًا أن القطاع الخاص لابد أن يبذل مجهودًا بشكل واضح في خفض الأسعار بشكل يناسب جميع المترددين عليها.

وذكر أن وزارة الصحة يجب أن تراقب المستشفيات الخاصة باستمرار للتأكد من الالتزام الكامل، مشيرًا إلى أن العلاج الحر لديه القدرة في المراقبة على المستشفيات الخاصة تصل لحد الإغلاق حال المخالفة وعدم الالتزام.