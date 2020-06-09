التعليم تتمسك أمام البرلمان بإجراء امتحانات الثانوية العامة

حجازي للنواب: طالبنا المالية باعتماد 132 مليار جنيه لموازنة العام الجديد لكنها وافقت على 109 مليار فقط

قبل أيام من موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة المقررة في 21 يونيو الجاري، أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أنه "لن يسمح لأحد بدخول اللجان"، من خارج الموظفين المكلفين بمراقبة وتسيير ومتابعة الامتحان.

جاء ذلك خلال مشاركة حجازي اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة وزارته للعام المالي الجديد 2020/2021.

وقال حجازي لنواب اللجنة: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، لكن بعد إذن رئيس اللجنة والنواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لأي لجنة لا يتجول داخلها".

وشدد حجازي على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط وإجراءات امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث قال نائب وزير التعليم في الاجتماع: "لولا ما شهدناه من تناغم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، فقد كانت هناك مناقشات عنيفة ودقيقة وجادة حول الموضوع".

وكرر نائب وزير التعليم ما ذكره أمام جلسة البرلمان أمس الاثنين، حيث ذكر أن تنظيم عملية الامتحانات لا تخص وزارة التربية والتعليم وحدها، بل هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة في الملف، وهو نفس ما صرح به رئيس مجلس النواب علي عبد العال من أن إجراء وتنظيم الامتحانات بضوابط وقائية للطلاب والمعلمين وكافة المشاركين فيها، من فيروس كورونا المستجد، مسؤولية أجهزة الدولة كافة.

وأوضح نائب وزير التعليم أن وزارته تنسق مع وزارات عدة في الحكومة لإنجاح العملية الامتحانية، وضمان سلامة الطلاب والمعلمين، وتوفير أجواء اطمئنان لأولياء الأمور، ومن بين تلك الوزارات: الداخلية والتنمية المحلية، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف.

وتابع: ستكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة فى كل محافظة يتولى رئاستها المحافظ. وواصل حجازي: بعد استبعاد المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط أسبوعيا. متابعا: "من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين في الأسبوع الواحد لأي سبب، حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، كما تم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة".

وحول مخصصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قال نائب الوزير الدكتور رضا حجازي: طلبنا من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه للعام المالي الجديد، لكن وزارة المالية وافقت على اعتماد نحو 109 مليار جنيه فقط، ونطالب باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية الجديدة، لتتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها، وتحقيق مستهدفات العام الجديد.