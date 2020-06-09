الجزائر تعلن مغادرة قنصل المغرب أراضيها: صفحة وطويت في العلاقات بين البلدين

أعلن الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية محند اوسعيد بلعيد اليوم الثلاثاء مغادرة القنصل المغربي في مدينة وهران أحرضان بوطاهر للأراضي الجزائرية.

وقال بلعيد خلال ندوة صحفية اليوم:"المغرب استجاب لطلبنا بسحبه، وذلك لأنه تجاوز حدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية" ، مضيفا "نحن لم نستغرب تصريحه بأن الجزائر بلد عدو، وقد اكتشفنا فيما بعد أنه ضابط مخابرات عُين كقنصل في ولاية وهران لأسباب أخرى".

وتابع: "على كل هي صفحة وطويت في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وعن واقع العلاقات مع المغرب، قال بلعيد:" نحن دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على الشعب وغيرها يحاول اتباع سياسة النعامة، والمغرب بلد شقيق، وهناك محاولات بادخال الجزائر في حملاتها الإعلامية وهدفنا في هذا الشأن هو عدم الدخول في هذه الدوامة ورفع المستوى وهمنا هو الحفاظ على العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وغض النظر عن العلاقات بين الأنظمة القائمة".

وكان تصريح منسوب للقنصل المغربي في وهران، أحرضان بوطاهر وصف فيه الجزائر بـ "البلد العدو"، أثار استياء متزايدا في الجزائر.

وفي نفس الندوة، أكد بلعيد استعداد بلاده لاحتضان حوار الأطراف الليبية المتخاصمة، مشيرا إلى أن المبادرة الجزائرية قائمة "لأنها مرغوبة من الأشقاء الليبيين".

وقال بلعيد إن "الجزائر لها علاقات جيدة مع كل الأطراف المتورطة في النزاع الليبي، وهذا الموقع يؤهلها لمكانة الوسيط لإيجاد الحل السياسي الحقيقي، الذي يقوم على احترام الشرعية الشعبية والوحدة الترابية والسيادة."

وأضاف: "مازالت الفكرة مطروحة، وما يجري على التراب الليبي، سيعمل بتطبيق المبادرة الجزائرية، لأن الجميع أدرك أنه لا مفر من الحل الجزائري الداعم للخروج بليبيا من أزمتها بحل سياسي سلمي".

وردا على سؤال بشأن موقف الجزائر من إعلان مصر مبادرة حول الأزمة في ليبيا، اكتفى بلعيد بتأكيد وقوف بلاده على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية وأنها لا تدخر جهدا من أجل مصلحة ليبيا واستقرارها.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفقة رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أعلن من القاهرة يوم السبت الماضي مبادرة سياسية تقضي بوقف إطلاق النار بداية من صباح يوم أمس الاثنين، وإلزام الدول المنخرطة في الصراع الليبي بوقف تصدير السلاح، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5، مع تسوية سياسية عبر اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد برئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل عن المجلس.

وعلى الصعيد الداخلي، رجح بلعيد تمديد فترة نقاش مسودة الدستور لفترة وصفها بـ"المعقولة"، مشيرا إلى أن السلطة ببلاده استفادت من مختلف التجارب في صياغة الدساتير.

وقال إن " مسودة الدستور لا تتعلق بالخوض في مكونات الهوية وهي خارج النقاش وطي ملفها" ، مؤكدا أن كل التعديلات والاقتراحات مرحب بها وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو الضامن للأخذ بها من طرف لجنة الخبراء لتعود الكلمة الأخيرة للشعب.

وأضاف أن "إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين فالشعب الجزائري مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين".

وبشأن ما يشاع عن تأسيس أحزاب جديدة تتبنى برنامج رئيس الجمهورية قال بلعيد إن الرئيس تبون أعلن بنفسه أنه لا ينوي تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية وهذا القرار ساري المفعول.