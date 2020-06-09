تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في مطار فرانكفورت الألماني

أمر مكتب الصحة في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الثلاثاء، بتطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في كل صالات مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية.

وأوضح المكتب أن هذا الإجراء سيسري مبدئيا لمدة ثلاثة أشهر.

ولا يسري الارتداء الإجباري لغطاء للفم والأنف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام والأشخاص الذين يتعذر ارتداؤهم له بسبب مضاعفات صحية. وأعفى المكتب موظفي شركة فرابورت المشغلة للمطار من ارتداء الكمامة في حال استخدام تدابير حماية مثل تجهيزات العزل.

من جانبه، قال شتيفان ماير، مسؤول الصحة في مدينة فرانكفورت إن السبب في الإجراء برفع التحذيرات من السفر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والدول المرتبطة بمنطقة شينجن اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في حركة النقل الجوي.

وأضاف:" مع ارتفاع أعداد الركاب سيتعذر الالتزام بمسافة التباعد في العديد من مناطق المطار، ومن ثم فإنه لابد من الإلزام بارتداء غطاء للفم والأنف".

وقال رينيه جوتشالك، رئيس مكتب الصحة في فرانكفورت إن الارتداء الإجباري للكمامة إلى جانب خطة النظافة الصحية لشركة فرابورت " تدبير ضروري في الوقت الراهن من أجل التمكن من الاستمرار في الإبقاء على أعداد العدوى عند مستوى متدن".