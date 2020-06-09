وزير القوى العاملة: كورونا كان البداية لإجراء حلقات توعية للعمال وأصحاب الأعمال

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن فيروس كورونا أضر العالم أجمع، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت البداية لعمل مجموعة حلقات للتوعية للعمال وأصحاب الأعمال وأماكن العمل لمواجهة الفيروس القاتل.

وأضاف "سعفان" خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن توقيع بروتوكول مع وسائل الإعلام وتحديدًا مع قناة المحور يستهدف نشر التوعية، معقبًا: "كنا بحاجة إلى أن يكون هناك نافذة للقوى العاملة من خلال مجلة العمل كشريك مع قناة المحور لنشر الأمور التوعوية بين العمال وأصحاب العمل وأماكنها عن جائحة كورونا".

وتابع وزير القوى العاملة: "كنا بحاجة إلى نقل النشاطات التى نقوم بها في 27 محافظة".