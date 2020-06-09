الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تاجر مخدرات في غسل 20 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر إجرامية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد نجح في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالي (الأراضي الزراعية – العقارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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