هاني رسلان: الرقابة الثلاثية على مفاوضات سد النهضة محاولة توفيقية بين مصر والسودان وإثيوبيا

قال رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، إن العودة للتفاوض حول سد النهضة انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، مضيفًا: "حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها بأن (النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء)، وذلك لأنها تدرك أن ساعة الحقيقة قد حانت".

وأضاف رسلان، في تصريحات له، أن حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية في صالح مصر وليس ضدها، إذ أنه توسيع للصيغة التي كانت قائمة في مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصري متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق في أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه".

ويعتقد أن حضور جنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى المراقب الأمريكي، يبدو أنه تم كمحاولة توفيقية بين مقترحات الأطراف الثلاثة.

وتابع: "الموقف السوداني هذه المرة سيكون ضاغطا على إثيوبيا، والتصريحات الرسمية السودانية واضحة: أن الملء بدون وجود اتفاق سيشكل خطرا مباشرا على السدود السودانية التي تقع أسفل السد الإثيوبي مباشرة، وبخاصة سد الروصيرص.. وهذا يعنى أن السودان قد تحقق من أن نار المرواغات الإثيوبية قد بدأت تمتد إلى داخل البيت السوداني".