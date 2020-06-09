ترامب يقدم نظريته لحادث الاعتداء على رجل سبعيني: «سقط أقوى مما تم دفعه!»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المتظاهر البالغ من العمر 75 عاما الذي طرحته عناصر الشرطة أرضا في مدينة بوفالو بنيويورك، سقط أقوى مما تم دفعه، شارحا وجهة نظره في الحادث.

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن: "المحتج الذي دفعته الشرطة يمكن أن يكون مستفزا من حزب ANTIFA. تم دفع مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عاما بعد أن ظهر لمسح اتصالات الشرطة من أجل تشويش المعدات. لقد شاهدته، سقط أقوى مما تم دفعه، هل من الممكن يكون فخا؟"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

يأتي ذلك، بعد توجيه تهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الثانية لاثنين من رجال الشرطة الأمريكية، بعد ظهورهما في فيديو يدفعان رجلا مسنا، وهو ما تسبب في إصابته بجروح بالغة ونقله للمشفى.

وأنكر آرون تورغجلسكي (39 عاما) وروبرت مكابي (32 عاما) هذه الاتهامات، وأطلق سراحهما دون دفع كفالة، لكنهما يواجهان عقوبة السجن 7 سنوات في حال الإدانة.

وظهر الشرطيان الخميس الماضي في منطقة بوفالو في نيويورك يدفعان مارتن جوينجو (75 عاما) الذي سقط أرضا على الرصيف وأصيب بنزيف، نقل على إثره إلى المستشفى بحالة حرجة.

وكان الشرطيان يطبقان قرار حظر التجول المفروض في المدينة على إثر الاحتجاجات التي اندلعت منذ مقتل جورج فلويد.