جنوب افريقيا تؤكد تضامنها مع فلسطين في مواجهة خطط الضم الاسرائيلية

أكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليري باندور وقوف بلادها مع فلسطين في المحافل الدولية كافة، ووجود حراك على عدة مستويات في بلادها، ليس فقط على مستوى الحكومة، لمواجهة خطط الضم الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي والوزيرة الجنوب افريقية، اليوم الثلاثاء، لحشد الدعم الدولي للحملة التي تقودها فلسطين في مواجهة خطط الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب المالكي خلال الاتصال عن تقديره لموقف جنوب افريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، خاصة هذه الفترة التي تتمتع فيها جنوب افريقيا بعضوية في مجلس الأمن، والرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

من جانبها، أكدت ناليري أنها ستتواصل مع رئيس بلادها لكي يدعو نظراءه من رؤساء الدول الافريقية لتبني مواقف قوية وواضحة ضد الضم، ودعمها للموقف السياسي الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام، عبر الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها للعودة للمفاوضات لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بينهما من أجل استكمال الاستعدادات لعقد اللجنة الحكومية المشتركة، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة أو المعلقة، واستكمال المشاورات السياسية والتحضيرية بين وزارتي خارجية البلدين.