مصيلحي ينهي الاتفاق مع طلعت يوسف لتجديد عقده لمدة موسم

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي في إنهاء الاتفاق مع طلعت يوسف لتجديد تعاقده مع النادي لمدة موسم.

وعقد رئيس النادي جلسة مع يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد، وللاتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والمدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد.

ومن جانبه أبدى محمد مصيلحي ارتياحه بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف، مشيرا إلى أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم، وإنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لطلعت يوسف

وأكد مصيلحي أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفي مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.