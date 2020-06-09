فرنسا تحظر استخدام الشرطة لأسلوب الخنق أثناء الاعتقالات

أعلنت الحكومة الفرنسية أن الشرطة أوقفت استخدام أماكن الاختناقات عند اعتقال الأشخاص، وذلك بعد المظاهرات التى عمت الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا تنديدا بالعنصرية على خلفية مقتل المواطن الأمريكى ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وقال وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنر: إن «استخدام أماكن الاختناق ــ التى وصفها بالضغط على عنق الشخص أو حلقه ــ طريقة خطيرة» ولن يتم تدريسها بعد الآن فى تدريب الشرطة».

وأضاف كاستنر: «أسمع الانتقاد، والصرخة القوية ضد الكراهية»، فى إشارة إلى احتجاجات «حياة كبيرة سوداء» جرت فى عدة مدن فرنسية رئيسية الأسبوع الماضى. وتابع كاستنر: «ليس للعنصرية مكان فى مجتمعنا، وليس فى جمهوريتنا»، بحسب قناة «الحرة» الأمريكية.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة تحت شعار «حياة السود مهمة» للتنديد بالعنصرية ومقتل فلويد فى مينيابوليس.

كما طالب المتظاهرون الفرنسيون أيضا بالعدالة لأداما تراورى، وهو من أصول إفريقية (24 عاما) توفى فى حجز الشرطة بعد فراره من فحص الهوية خارج باريس قبل 4 سنوات.

وقالت شقيقته، آسا تراورى: إن الشرطة أخبرتها أن كلماته الأخيرة كانت «لا أستطيع التنفس»، مرددا كلمات فلويد الأخيرة.

وأشار كاستنر إلى قضية تراورى فى تصريحاته، قائلا: إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون طلب من وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه تولى ملف قضية «تراورى» وإفادته بمعلومات عنها.

كما طلب ماكرون من الحكومة الفرنسية، عقب لقائه برئيس الوزراء إدوارد فيليب، تقديم مقترحات سريعة له لتحسين أخلاقيات الشرطة، فى مواجهة تزايد المظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.