 252 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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252 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 12:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 12:30 م

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، درجات الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 252 درجة، وذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 - 2020 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والقدرة الاستيعابية للمدارس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافي بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال "الزملوط" في بيان له، إن قبول الطلاب يتم وفقًا للقدرة الاستيعابية المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحددة، ويتم قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي تريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض ومدارس الثانوية العسكرية خلال الأيام المقبلة، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية بتلك المدارس.

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