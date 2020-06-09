قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 شابا من عدة مدن متفرقة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 شابا من عدة مدن متفرقة، من القدس ونابلس وغرب بيت لحم والأغوار الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود الاحتلال داهموا منازل 3 من المعتقلين ببلدة العيسوية بالقدس المحتلة وعبثوا بمحتوياتها، كما قاموا بمداهمة عدة مناطق بمدينة نابلس واعتقلوا 5 مواطنين من مخيم بلاطة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 4 شبان بينهم طالبان في الثانوية العامة، من قرية نحالين غرب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، واعتقلت شابا من قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد عضو مجلس قروي بردلة، ضرار صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد تحسين صوافطة، بعد مداهمة منزل ذويه في القرية.