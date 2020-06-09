«ماستر كارد» تمنح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض 40 مليون دولار لإجراء اختبارات كورونا

أبرم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اتفاقية شراكة مع مجموعة "ماستر كارد" العالمية ضمن برنامج التعايش والتعافي من فيروس "كوفيد ـ 19"، حيث تلتزم "ماسترد كارد" بموجبها بتقديم 40 مليون دولار أمريكي إلى المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لتسريع إجراء اختبار الإصابة بفيروس "كوفيد ـ 19".

وقال الدكتور جون نكينجاسونج مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه من المنتظر استخدام هذه الأموال لشراء مليون مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، علاوة على تدريب ونشر 10 آلاف عامل بالقطاع الصحي و 80 عامل للتدخل السريع والمراقبة، لدعم تتبع حالات الإصابة بالفيروس وتعزيز قدرات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، على التدخل والاستجابة السريعة لهذا الوباء على مستوى القارة السمراء.

وأشار إلى أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (التابع للاتحاد الأفريقي) يسعى - ضمن هذه المبادرة - بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وعدة شركاء، إلى دعم الإمدادات الطبية وتخزينها وتوزيعها وإجراء اختبار للكشف عن الفيروس على ما لا يقل عن 10 ملايين شخص في القارة.

وأضاف أن المركز يتطلع كذلك إلى نشر نحو مليون شخص من العاملين في المجال الصحي والمتطوعين، لتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا وإدارة منصات تكنولوجية تعمل على تحسين سبل إجراء الاختبارات للكشف على فيروس كورونا، علاوة على تقديم تنبؤات صحية حاسمة في هذا الشأن، وذلك بهدف دعم إجراءات استعادة النشاط الاقتصادي وإنعاشه في دول قارة أفريقيا.

وقال نكينجاسونج إن " الإحصائيات اليومية تظهر بوضوح أن الوباء مازال في ازدياد، وللتغلب عليه، تحتاج أفريقيا إلى تعاون أكبر مع الجميع، بما في ذلك الحكومات والمجتمع ووسائل الإعلام والشركاء في العالم".

جدير بالذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وزع أكثر من 2.5 مليون مجموعة اختبار وقدم معدات طبية مثل معدات الحماية الشخصية والماسحات الحرارية وأجهزة التهوية لجميع دول أفريقيا، لكن الأنظمة الصحية العامة للحكومات الأفريقية مازالت تواجه احتياجات هائلة يجب تلبيتها لضمان مكافحة فعالة ومستدامة لوباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).