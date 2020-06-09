نيفين جامع: مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لازالت قائمة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم العمل بمنهجية عالية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة منذ عام 2011، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان يعقد اجتماعات شبه أسبوعية لمتابعة إجراءات تنفيذ مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إضافة إلى دراسة احتياجات تلك المصانع وضوابط وأولويات إعادة التشغيل خلال الاجتماعات، مؤكدة أن المبادرة لازالت قائمة ولكن حدث بعض التباطؤ غير المقصود في العمل بها؛ بسبب أزمة كورونا.

ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أنه منذ ما يقرب من ثلاثة أيام كان هناك مراجعة للمصانع التي تقدمت بطلب إعادة التشغيل وبحث مشكلاتها ومتطلباتها.

وعلى صعيد آخر أشارت الوزيرة إلى نمو قطاع تصدير الحاصلات الزراعية، مؤكدة أن الدولة لديها المخزون الاستراتيجي في جميع المواد الغذائية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع سابق للرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء المجموعة الاقتصادية.