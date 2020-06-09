احتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش، أمس، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في جو عائلي.

وشارك شاكوش جمهوره بصورة من جلسة تصوير الخطوبة وخطيبته عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ويظهر فيها شاكوش وخطيبته وهما يرتديان الكمامة التزاما بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلق عليها: "بنت الجيران".

يذكر أن شاكوش انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بيتعملي 100 حساب" مع المطرب أحمد سعد، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر أصدرت قبل عدة أشهر قرارا بمنع مغني المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني خلال الحفلات والأفراح، على خلفية أزمة أغنية "بنت الجيران" لشاكوش وعمر كمال في حفل الاستاد في فبراير الماضي، والتى تضمنت كلمات غير لائقة هي (أشرب خمور وحشيش).