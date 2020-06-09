وكيل «تشريعية النواب»: مناقشات اللجنة أمس اتسمت بالديمقراطية

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات اللجنة بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، اتسمت بالديمقراطية، لافتًا إلى أن كل قوى المعارضة كانت حاضرة داخل اللجنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الاثنين، استهدفت تفعيل التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري في إبريل عام 2019، من خلال القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية والتطور السياسي الذي سيحدث.

وأوضح أنه تم تقديم خمسة مشروعات قوانين بخصوص تعديل قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وثلاث مقترحات على تعديلات هذه القوانين، متابعًا أن كل مقدم مشروع قانون طرح فلسفة القانون وأهدافه ورؤيته حول تنظيم عمل مجلس النواب وتشكيله في ضوء التعديلات الدستورية.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن النواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون النائب عبدالهادي القصبي، قائلًا إن المناقشات المستفيضة استمرت لمدة سبع ساعات.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين- عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.