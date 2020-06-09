رئيس «الإدارة المحلية» بالنواب: مخالفات البناء ستُحال للمحاكمة العسكرية مباشرة

قال أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، إن لقاء اللجنة اليوم أكد أن قرار وقف البناء جاء تنفيذًا لتوجيه الحكومة، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بوقف التراخيص لمدة ستة أشهر يجب أن يتضمن طرح بدائل لأراضي، مع تشغيل عمالة اليومية.

وأضاف «السجيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن من سُجنوا بسبب التطبيق الخاطئ للمخالفات القديمة سيتم النظر في أمرهم من قبل الوزير محمود شعراوي، مؤكدًا أن المخالفين سيُحالوا للمحاكمة العسكرية مباشرة.

وأشار إلى أن جلسة اللجنة مع الوزير استمرت حوالي ست ساعات، وانتهت بوعد الوزير بتشكيل لجنة مؤسسية في كل محافظة برئاسة نائب المحافظة، تختص بالتعامل مع التراخيص التي تحصنت، لافتًا إلى أن الغرض من هذه الجلسة هي مصلحة المواطن، بمحاسبة المخالف، سواء كان المواطن أو الموظف الحكومي.

واجتمع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، باللجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة، لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع الحفر، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.