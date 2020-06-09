أستاذ موارد مائية: سد النهضة لن يحقق التنمية في إثيوبيا لهذه الأسباب

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن سد النهضة لن يحقق التنمية التي تروج لها إثيوبيا ويتم استغلاله سياسيا كورقة انتخابية، وأيضا ورقة سياسية ضد مصر.

وأوضح شراقي، في تصريحات له، أن سد النهضة يقع عند منسوب 500 إلى 650 متر على الحدود السودانية، وغالبية الإثيوبيين يعيشون على مستويات أعلى من 2000 متر، وفي الداخل على بعد مئات الكيلومترات، ولن تصلهم مياه شرب نقية من السد.

وتابع: كذلك لا توجد أراضٍ زراعية قابلة للري حول سد النهضة، فقط 200 ألف فدان، وبالتالي لاتوجد تنمية زراعية ولهذا تحاول إثيوبيا الاعتداء على الأراضي السودانية في منطقة الفشقة شرقي السودان.

وأضاف: وأيضًا لن تصل كهرباء سد النهضة إلى ملايين الإثيوبيين الذين يعيشون دون كهرباء لعدم وجود شبكة نقل داخل إثيوبيا، والتي يمكن أن تحتاج إلى عدة مليارات من الدولارات، ولهذا تخطط إثيوبيا لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة والتي ليس لديها صناعة لاستثمار هذه الكهرباء ومعظمها يعانون من ضعف الاقتصاد، والمنفذ الأساسي لو أرادت اثيوبيا هو الربط الكهربائي مع مصر وتصدير الكهرباء إلى الشرق الأوسط وأوروبا.