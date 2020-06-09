متحدث الكهرباء: زيادة 4 جنيهات لا يمثل شيئا بالنسبة للأعباء التي تتكبدها الدولة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد المشتركين بشريحة الاستهلاك الأولى للكهرباء التي تصل إلى 50 كيلووات بلغ أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن المستهلكين بالشريحة سيدفعون أربعة جنيهات زائدة، بعد تحريك الأسعار.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «مبلغ أربع جنيهات لا يمثل شيئًا بالنسبة للأعباء التي تتكبدها الدولة»، لافتًا إلى أن الزيادة التي أقرتها الوزارة اليوم تساعد القطاع الكهربائي في تلبية احتياجاته.

وأشار إلى أن نسبة الاستهلاك من الكهرباء في المنازل تصل إلى 41%، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من متحصلات الوزارة، قائلًا إن الزيادة الخاصة بالعام الحالي أقل بنسبة 4% من زيادة العام الماضي.

وأوضح أن الوزارة هي من تتحمل الأعباء إذا لم يتم تحريك الأسعار؛ بسبب الالتزام بعدم التوقف في إنتاج الكهرباء، متابعًا: «لو الدولة تستطيع أن تتحمل فوق ما تتحمله ستفعل ذلك دون مشكلة، لكن الدولة مش قادرة تتحمل»، وفقًا لتعبيره.

وذكر أن الزيادة الجديدة لا تلبي سعر التكلفة، والأعباء التي تتحملها الدولة التي تبلغ قيمتها حوالي 78 مليارًا و600 مليون جنيه، مستطردًا أن الوزارة أنفقت حوالي 24 مليار جنيه لتحسين الخدمة بنسبة 100%.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم، عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020 ــ 2021، بنسبة 19.1% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ 23% مما يعنى انخفاض يقدر بنسبة 4%، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل (فاتورة أغسطس).