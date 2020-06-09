وقف التراخيص وتغير السلوك الاستهلاكى وراء انخفاض مبيعات السيارات فى إبريل

سعد يتوقع انخفاض مبيعات يونيو بنسبة 15%

مصطفى: الوقت الحالى مناسب للشراء مع وجود وفرة فى المعروض

أرجع خبراء سيارات تراجع المبيعات بنسبة 26% خلال شهر إبريل الماضى، إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بعد انتشار فيروس كورونا، ومنها وقف استخراج التراخيص، فضلا عن تغير السلوك الاستهلاكى وتحول القوى الشرائية للمواد الأساسية والأدوية، مما أثر على شهية العملاء للشراء.

ويرى حسين مصطفى، خبير سيارات، أن توقف استخراج التراخيص خلال الشهر والنصف الماضيين أثر على المبيعات بشكل كبير، لكن رغم تراجع مبيعات شهر إبريل بنسبة 26% مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، إلا أن إجمالى المبيعات خلال الـ 4 شهور الأولى من العام ما زال مرتفعا بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضى، نظرا لأن مبيعات الربع الأول من العام الحالى كانت مرتفعة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر بنسبة 26% لتصل إلى 5.8 ألف مركبة خلال شهر إبريل الماضى، مقارنة بـ 7.9 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتوقع مصطفى، زيادة مبيعات شهر يونيو الحالى وعودتها إلى معدلها السابق قبل قرار وقف استخراج التراخيص، وتعافى مبيعات شهر مايو ولكن بنسب بسيطة، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بعد وقف استخراج التراخيص فى 19 مارس بنسبة 65%، مقارنة بفبراير السابق والذى حقق أعلى معدل مبيعات بنحو 16.602 ألف سيارة.

كانت وزارة الداخلية قررت تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارا من 19 مارس الماضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين، لكنها عادت وفتحت أبواب وحدات المرور فى 6 مايو الماضى.

وأشار مصطفى إلى أن الوقت الحالى مناسب لشراء السيارات نظرا لوجود وفرة فى المعروض، مما دفع الشركات لتقديم موجة من التخفيضات لبعض الموديلات تتراوح بين 10 و70 ألف جنيه، لتشجع المستهلك على العودة لسوق السيارات مرة أخرى، متوقعا ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة حال استمرار تعليق العديد من الشركات العالمية الإنتاج فى مصانعها وتأثر حركة التجارة سلبا بانتشار كورونا، مما سيؤدى إلى انخفاض المعروض، بالإضافة لاتجاه الدولار إلى صعود «لا يمكن تحديد نسبة الارتفاع مع اهتزازات الجنيه أمام العملة الأمريكية».

من جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات: إن تراجع المبيعات جاء نتيجة لاهتمام العملاء بشراء المستلزمات الضرورية فقط كالسلع الاستراتيجية والأدوية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى قرار وقف استخراج التراخيص الذى أدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى سوق السيارات، متوقعا أن تكون نتائج شهر مايو متراجعة أيضا.

وأضاف سعد، «قد تصل نسبة الانخفاض فى المبيعات إلى 15% خلال شهر يونيو الحالى بدلا من 26% فى إبريل الماضى، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من منتصف الشهر».

وكان رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر صحفى: إن الحكومة ستعمل على بدء العودة التدريجية فى جميع قطاعات الدولة اعتبارا من منتصف شهر يونيو الحالى.

وتوقع سعد، ارتفاع اسعار السيارات خلال الفترة القادمة نتيجة لزيادة سعر صرف الدولار، مضيفا أن الشحنات القادمة سترتفع أسعارها بنفس نسبة الزيادة فى الدولار وقت التعاقد على الشحنة.