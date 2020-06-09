وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير لعام إضافي

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء خلال العام المالي المقبل.

وأضاف محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه كان من المقرر في السابق عدم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء بدءاً من يوليو المقبل، ولكن لعدم استكمال الآلية الجديدة التي سيتم عبرها تحصيل مستحقات الدولة من رسوم النظافة ستظل عبر الفواتير.

وكان من المقرر بدءاً من شهر يوليو المقبل طبع فواتير كهرباء خالية من رسوم النظافة، بسبب وجود تداخل بين وزارة الكهرباء والإدارة المحلية في المحافظات بشأن هذا الأمر.

وأكدت وزارة البيئة في أبريل الماضي، عدم زيادة رسوم تحصيل جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهاً شهرياً.

وبينت الوزارة أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء قررت مد خطة رفع دعم الكهرباء لـ3 سنوات أخرى بسبب جائجة فيروس كورونا، وتطبيق الزيادة السادسة للاستهلاك المنزلي بداية العام المالي المقبل بنسبة 19.1 بالمائة.