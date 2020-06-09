ألقت واقعة مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أمريكي أبيض البشرة، الضوء على حوادث مشابهة ضد أمريكيين من أصول أفريقية داخل المجتمع الأمريكي.

أدرج اسم جورج فلويد ضمن قائمة طويلة من الأفارقة الأمريكيين الذين قُتلوا على يد ضباط شرطة مثل: فريدي جراي، مايكل براون، فيلاندو كاستيل، التون ستيرلنج، برونا تايلور، ديانتى ياربر، ستيفون كلارك، أنطوني لامار سميث.

عرض تفاعلي لحوادث قتل أمريكيين أفارقة على يد ضباط شرطة أم



سلمون تيكا وداماس بكادا

ممارسات الشرطة الأمريكية ضد الأفارقة من أصل أمريكي، وجدت تفاعلا، وتقاربا كبيرا إلى ممارسات الشرطة الإسرائيلية ضد اليهود من أصل إفريقي (إثيوبي) أيضا وهم ما يعرفون بيهود الفلاشا، هؤلاء الذين قادوا مظاهرات واسعة في تل أبيب في شهر يوليو 2019، احتجاجًا على مقتل شاب إثيوبي اسمه سلمون تيكا على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل.

وكل من الأفارقة الأمريكيين ويهود الفلاشا الإثيوبيين يتهمون شرطة بلادهم بممارسة العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء، ويُقارب يهود الفلاشا في إسرائيل العنصرية ضدهم على غرار الأمريكيين من أصول إفريقية، وفي الاحتجاجات السابقة في إسرائيل ليهود الفلاشا العام الماضي، أكدوا أثناء احتجاجاتهم هذا المعنى.

وفيما يبدو أنه تشابه إلى حد كبير في العنصرية ضد الأفارقة بالبلدين، ظهور هتافات "الأفارقة الأمريكيين" في تظاهرات يهود الفلاشا ضد الشرطة الإسرائيلية العام الماضي، وترديدهم شعار "حياة السود مهمة" (Black lives matter) وهذا هو نفس الشعار الذي رفعه محتجون ضد العنصرية في الولايات المتحدة نحو أصحاب البشرة السوداء في الأعوام الماضية.

إلى جانب مقتل الشاب اليهودي سلمون تيكا في إسرائيل، كان هناك داماس باكادا الجندي الإسرائيلي الذي تعرض للضرب من قبل الشرطة الإسرائيلية في عام 2015.

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وأثار مقطع فيديو أظهر تعرض الجندي للضرب، غضب الأقلية الإثيوبية في إسرائيل، الذين تظاهروا في شوارع القدس وتل أبيب آنذاك، تنديدا بالعنصرية ضدهم، ليحتوي رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقف، ويحاول تهدئة الشارع بمقابلة الجندي الإسرائيلي.

قضية إبراهام منجستو

في 2014 أعلنت إسرائيل فقد الجندي الإسرائيلي من أصول إثيوبية إبراهام منجستو في قطاع غزة، ووقع الجندي رهينة لدى حركة حماس، لكن القضية لم تحظ باهتمام رسمي في إسرائيل، وواجهت الحكومة الإسرائيلية اتهامات بالتقاعس عن أداء دورها في عودة الجندي ذو البشرة السوداء.

وعلقت أسرة منجستو على تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الجندي بأنه "لو كان المفقود أبيض لكانت الأمور اختلفت، معللة أن سبب عدم الاهتمام الرسمي بقضية منجستو يرجع إلى أنه من يهود الفلاشا الإثيوبيين، ضاربة المثل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي حظيت قضيته وتسلمه من حماس اهتماما غير مسبوق.

ولا يزال منجستو رهينة لدى حركة حماس حتى الآن، وتحدثت تقارير إعلامية عن أن هناك جهودا من الحكومة الإسرائيلية تبذل الآن لاسترداد الجندي الإسرائيلي رغم مرور نحو 6 سنوات على فقدانه في غزة.

إحصائيات صادمة

حسب بي بي سي "تحدث نحو ألف حالة قتل بالرصاص على أيدي الشرطة الأمريكية كل عام، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات تودي بحياة أمريكيين سود".

كما أظهرت إحصاءات إسرائيلية نشرها موقع روسيا اليوم، في وقت سابق أن اليهود من أصل إفريقي في إسرائيل يشغلون مهنا منخفضة الأجور مقارنة بالإسرائيليين أصحاب البشرة البيضاء، كما أنهم يعيشون في أحياء فقيرة ومهملة مقارنة بغيرهم، كما "أن متوسط الدخل الشهري لعائلات اليهود الإثيوبيين أقل بنسبة 35% بالمقارنة مع المجموعات الأخرى في إسرائيل".