 منظمة التجارة العالمية تؤيد قرار أستراليا ببيع السجائر في علب عادية - بوابة الشروق
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منظمة التجارة العالمية تؤيد قرار أستراليا ببيع السجائر في علب عادية

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
جنيف - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 10:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 10:41 م

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن قرار أستراليا إلزام شركات السجائر ببيع السجائر في علب ذات مواصفات قياسية بهدف الحد من التدخين، لا ينتهك قواعد التجارة الحرة الدولية.

كانت أستراليا بدأت عام 2012 تطبيق قواعد تنظيم علب السجائر والتي تلزم الشركات ببيع المنتجات في علب خالية من أي صور أو علامات تجارية كبيرة ووضع بدلا من ذلك رسم يعبر عن الأمراض التي يسببها التدخين.

وكانت هندوراس وجمهورية الدومنيكان، تقدمتا بشكوى ضد القواعد الأسترالية إلى منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن حظر وضع العلامات التجارية على علب السجائر تنتهك قواعد التجارة المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

وأيدت غرفة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية القرار الأولى للمنظمة لصالح أستراليا.


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