قالت آيتن أمين، مخرجة فيلم سعاد الذي اختير في مهرجان كان لدورته الـ73، إنها لم تتوقع أن يصل فيلمها الروائي إلى مهرجان كان، رغم يقينها أن قيمته الفنية ستُقدر، مشيرة إلى أن سبب تأخير تحضير فيلمها لخمسة سنوات هي التمويل.

وأضافت خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أنها لم تتقاضى أي أجر من الفيلم حتى الآن هي وباقي فريق العمل.

وعن قصة الفيلم، أوضحت أنه يحكي عن المراهقات في أحد مدن الدلتا، وتدور أحداث الفيلم حول علاقة شقيقتين، سعاد ورباب (14 و19) عامًا، اللتان تعيشان في الأقاليم، لكن إحداهما تمتلك حياة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتسبب في مشكلات لهما.

وشارك في بطولة الفيلم بسنت أحمد، وبسملة عبدالحليم، وحسين غانم، وسارة شديد، وهاجر محمود، والكاتب محمود عزت، ومن إنتاج درة بوشوشة ومحمد حفظي، وإخراج آيتن أمين.