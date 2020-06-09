عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد اجتماع مجموعة من الأشخاص من بينهم عناصر شرطة في مدينة كاري بولاية نورث كارولينا؛ لغسل أقدام رجال دين من ذوي البشرة السمراء في خطوة ترمز للوحدة بعد مقتل جورج فلويد.

وركع عناصر الشرطة وأعضاء من المجتمع المحلي لغسل أقدام القساوسة فايث وسوبوما ووكوما، طالبين السماح والانضمام إلى الصلاة.

وأقيمت هذه المراسم بعد مسيرة صلاة الوحدة التي نظمها القسّان، حيث وقف المشاركون بصمت لمدة ثماني دقائق و46 ثانية، وهو الوقت الذي قضاه فلويد مستلقيًا على الأرض بينما كانت ركبة الشرطي فوق عنقه.