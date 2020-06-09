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المحكمة العليا البرازيلية تأمر الحكومة بنشر بيانات كورونا كاملة

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 7:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 7:49 م

أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية الحكومة بأن تبدأ مرة أخرى فى نشر أعداد الإصابات بكوفيد -19 كاملة ، وقضى بأن ذلك أمر ضروري لحماية الصحة العامة.

وتم الإعلان عن حكم القاضي ألكسندر دي مورايس اليوم الثلاثاء، بعد أن توقفت الحكومة عن نشر الأعداد التراكمية في عطلة نهاية الأسبوع ، لتقتصر البيانات على نشر الأعداد اليومية.

وكانت الحكومة قد أجلت فى السابق نشر إحصاءات كوفيد- 19 إلى ما بعد البرنامج الإخباري المسائي الرئيسي بثلاث ساعات.

وقلل الرئيس جاير بولسونارو من أهمية هذه الجائحة، رغم تسجيل البرازيل لأكثر من 700 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو ثاني أكبر عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى جانب وفاة أكثر من 37 ألف شخص.

وأثارت خطوات الحكومة بشأن الإحصاءات عاصفة من الانتقادات من نواب البرلمان وخبراء الصحة والقانون.

وشدد مورايس في حكمه على خطورة الجائحة وقال إنها تتطلب من السلطات "تفعيل إجراءات حماية الصحة العامة"، بحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا.

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