جوتزه يصبح أبا للمرة الأولى

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أصبح نجم كرة القدم الألماني ماريو جوتزه أبا للمرة الأولى بعدما وضعت زوجته آن كاترين /30 عاما/ مولدوهما الأول.

وكتب جوتزه /28 عاما/ على صفحته بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت مساء الاثنين : "روما ووالدته على ما يرام" كما نشر صورة تظهر فيها أيادي العائلة الصغيرة.

وحرص نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يلعب له جوتزه حتى الآن، على تهنئة اللاعب وذكر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت :"مرحبا روما. كل تمنياتنا بأفضل حظ للثلاثي".

وغاب جوتزه، الذي رزق بالمولود يوم الجمعة الماضي، عن صفوف دورتموند خلال مباراة الفريق أمام هيرتا برلين يوم السبت الماضي لانشغاله مع زوجته.

وكان جوتزه سجل هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الألماني (مانشافت) على نظيره الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وينتهي عقد جوتزه مع دورتموند بنهاية الموسم الحالي. وقال مايكل زورك المدير الرياضي للنادي مؤخرا : "اتفقنا على عدم استمرار تعاوننا بعد هذا الموسم" مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعدم تجديد عقد اللاعب.

وخرج جوتزه بشكل كبير في الفترة الماضية من حسابات لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند ليصبح استمرار اللاعب مع الفريق أمر غير مقنع للطرفين.