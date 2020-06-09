المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانون يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين

الأكثر قراءة
قبل الأخيرة.. وزير الكهرباء يعلن الزيادات الجديدة فى أسعار الشرائح غدا الثلاثاء
برادلي: أبو تريكة لاعب عظيم وعبد الله السعيد ليس مثله
المسماري ردا على رفض مبادرة القاهرة: قواتنا سوف تبدأ العمليات العسكرية
العثور على جثة مسن متحللة داخل شقته في المحلة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت «قانون التسوية»، الذي يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين.