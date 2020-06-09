 المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانون يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانون يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين

هدى أمين
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 6:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 6:45 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت «قانون التسوية»، الذي يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين.

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