متعافى من كورونا يتبرع ببلازما دمه لطبيب: أرغب في رد جزء مما حدث معي

قال رؤوف سعيد، متعافى من فيروس كورونا تبرع ببلازما دمه لطبيب، إنه رغب في رد جزء مما فعله الله معه بتحقيق شفائه التام على يد الأطباء، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في رؤية أحد يعاني من نفس المأزق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أنه تلقى اتصالًا من مسؤول الصحة في بني مزار يطلب منه التبرع ببلازما دمه لطبيب في حالة حرجة بالنسبة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه توجه مباشرة للتبرع ببلازما الدم.

ولفت إلى أنه توجه بعد ذلك إلى مستشفى الجامعة في المنيا لإجراء تحليل الدم قبل التبرع به، قائلًا إن المستشفى وجد أنه صالحًا للتبرع، وهو ما ساهم بعد ذلك في تحسن الحالة.

ونوه أن العامل النفسي يشكل 99% من العلاج والمساعدة في الخروج من الأزمة، متابعًا: «قمت بعمل التمارين الرياضية، والعامل النفسي أعطاني دفعة غير عادية».