فيتنام تبحث استئناف الرحلات الجوية الدولية إلى وجهات خالية من إصابات كورونا

تبحث فيتنام استئناف بعض الرحلات الجوية الدولية، من وإلى وجهات لم تشهد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الثلاثين الماضية، بحسب ما ورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، طلب من اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، تقديم تقارير عن الوجهات الدولية التي تعتبر آمنة، دون أن يتم الكشف عن إطار زمني لذلك.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم السماح للزائرين الدوليين بالسفر إلى بعض الجزر فقط.

يذكر أن فيتنام، التي يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 100 مليون نسمة، والتي تشارك حدود مع الصين، كانت بمثابة حالة استثنائية خلال فترة تفشي وباء كورونا، حيث تظهر الاحصاءات الرسمية عدم تسجيلها أكثر من 332 حالة إصابة بالمرض حتى اليوم الثلاثاء، دون تسجيل وفيات.